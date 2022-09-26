Кишинёв, , 12:00 — REGNUM Газпром может прекратить поставки газа в Молдавию уже в октябре. Об этом 26 сентября заявила на брифинге президент республики Майя Санду.

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«У нас нет уверенности в том, что Газпром будет соблюдать контракт с «Молдовагаз». Напоминаем, что с 1 октября по договору закупочная цена газа должна быть значительно ниже», — сказала Санду.

Она отметила, что власти страны готовятся к различным сценариям. Совет безопасности рекомендует закупать альтернативные источники энергии. Запасов газа в стране хватит на месяц. Президент также пообещала, что граждане получат господдержку этой зимой, как и прошлой.

Ранее Санду заявила, что в случае прекращения Россией поставок газа в Молдавию, без российского голубого топлива останется и Приднестровье.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал представить график выплаты исторического долга, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022 года. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии уже сообщили, что проведут аудит не раньше весны 2023 года.

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