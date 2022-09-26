Вашингтон, 26 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Лишь 35% сторонников Демократической партии США хотели бы видеть нынешнего американского президента Джо Байдена кандидатом на выборах главы Белого дома в 2024 году, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Gage Skidmore Джо Байден

Как показал опрос общественного мнения, проведенный совместно ABC News и Washington Post, 56% демократов хотят, чтобы партия выбрала другого кандидата на пост президента.

Байден и его помощники подчеркнули, что президент намерен снова баллотироваться в 2024 году, хотя официального заявления он не делал.

Опрос также показал, что работу Байдена одобряют 39% респондентов по сравнению с 53%, которые ее не одобряют.