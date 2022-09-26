Донецк, , 11:59 — REGNUM Сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России пытаются террористы киевского режима ложными сообщениями о минировании объектов. Об этом 26 сентября заявил замглавы Центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко на брифинге.

Эмблема МВД ДНР Mvddnr.ru

По его словам, периодически поступает информация о минированиях, и она проверяется сразу же.

«Подобные сообщения поступают систематически, их цель — сорвать референдум, посеять панические настроения, но мы ко всему этому готовы», — сказал Бойко.

Он подчеркнул, что это излюбленная тактика националистов и террористов наряду с обстрелами городов. Они наобум минируют адреса, не уточняя, что это за адрес и какой это объект.

Бойко рассказал, что безопасность голосования на референдуме обеспечивают более 2,5 тыс. сотрудников полиции ДНР. Все места голосования обследованы сотрудниками МВД и МЧС, проводится контроль посетителей, а доступ с оружием к местам голосования запрещён.

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