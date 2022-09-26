Москва, , 11:59 — REGNUM Уже 20 молодых химиков из Москвы получили стипендии от компании «ФосАгро» на развитие проектов в области зелёной химии.

На прошлой неделе очередные 10 студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) стали победителями конкурса стипендий имени академика Н. П. Лавёрова, учреждённого одним из крупнейших мировых производителей удобрений. Первые 10 победителей получили стипендии в феврале.

Стипендия названа в честь академика Николая Павловича Лавёрова. Великий русский учёный занимался проблемами геологии, глобального изменения климата, вопросами атомной энергетики, исследованием Арктики и Антарктики. Лавёров внёс огромный вклад в создание и развитие минерально-сырьевой базы страны.

Как отмечает компания, победители определяются на основе высоких показателей в учёбе, а также их заинтересованности в развитии проектов в области зелёной химии. Зелёная химия — относительно новое научное направление. Оно возникло в ответ на экологические вызовы нового времени. «Зелёные» химики занимаются разработкой химических процессов, которые положительно влияют на окружающую среду.

Участники торжественной церемонии, состоявшейся в РХТУ, отметили насколько важно для развития научного потенциала объединить усилия бизнеса и академического сообщества.

По словам заместителя генерального директора ФосАгро по финансам и международным проектам Александра Шарабайко, фундамент будущего науки закладывается уже сейчас.

«Наша ключевая задача — объединять усилия науки и бизнеса, развивать уникальное научное наследие. Чтобы в будущем появлялись новые Лавёровы и Менделеевы, которые поведут вперёд отечественную науку и промышленность, нужно уже сейчас работать со студентами, поддерживать их живой интерес к химии. Поэтому мы рады успеху совместной стипендиальной программы, которая завоевала признание среди студентов», — отметил он.

С таким мнением согласились и сами виновники торжества.

«Однозначно, премия полезна! Для поддержки науки, поддержки таких молодых ученых, как мы. Ведь различные предприятия в нашей стране используют технологии, которые устоялись со временем, но при этом их можно сделать лучше, и наука, и молодые ученые, в частности, могут помочь в этом», — сказала студентка второго курса магистратуры РХТУ Елизавета Саратовцева.

Она подчеркнула важную роль науки в решении современных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество:

«Когда речь идет, например, о загрязнении окружающей среды, водных ресурсов или решении какой-нибудь продовольственной проблемы, всегда научные достижения и инновационные открытия приходят на помощь и помогают человечеству решить эти проблемы».

В свою очередь, и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев обратил внимание на международное измерение науки, которое нашло своё отражение в подходе компании «ФосАгро» к поддержке научных проектов.

«Мы знаем, что ФосАгро отличает активное международное сотрудничество, тесная работа с ООН и ЮНЕСКО в проекте «Зеленая химия для жизни». Международное партнёрство — очень важная составляющая научной жизни и для нашего университета и его студентов», — сказал Воротынцев.

Совместно с ЮНЕСКО и IUPAC ФосАгро с 2014 года проводит международный грантовый конкурс «Зеленая Химия для Жизни». Победителей определяет авторитетное научное жюри — 13 ведущих ученых из 11 стран. За всё время жюри рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, ведущих перспективные исследования в области зеленой химии.

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