Москва, 26 сентября 2022, 11:59 — REGNUM Уже 20 молодых химиков из Москвы получили стипендии от компании «ФосАгро» на развитие проектов в области зелёной химии.
На прошлой неделе очередные 10 студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) стали победителями конкурса стипендий имени академика Н. П. Лавёрова, учреждённого одним из крупнейших мировых производителей удобрений. Первые 10 победителей получили стипендии в феврале.
Стипендия названа в честь академика Николая Павловича Лавёрова. Великий русский учёный занимался проблемами геологии, глобального изменения климата, вопросами атомной энергетики, исследованием Арктики и Антарктики. Лавёров внёс огромный вклад в создание и развитие минерально-сырьевой базы страны.
Как отмечает компания, победители определяются на основе высоких показателей в учёбе, а также их заинтересованности в развитии проектов в области зелёной химии. Зелёная химия — относительно новое научное направление. Оно возникло в ответ на экологические вызовы нового времени. «Зелёные» химики занимаются разработкой химических процессов, которые положительно влияют на окружающую среду.
Участники торжественной церемонии, состоявшейся в РХТУ, отметили насколько важно для развития научного потенциала объединить усилия бизнеса и академического сообщества.
По словам заместителя генерального директора ФосАгро по финансам и международным проектам Александра Шарабайко, фундамент будущего науки закладывается уже сейчас.
С таким мнением согласились и сами виновники торжества.
Она подчеркнула важную роль науки в решении современных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество:
В свою очередь, и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев обратил внимание на международное измерение науки, которое нашло своё отражение в подходе компании «ФосАгро» к поддержке научных проектов.
Совместно с ЮНЕСКО и IUPAC ФосАгро с 2014 года проводит международный грантовый конкурс «Зеленая Химия для Жизни». Победителей определяет авторитетное научное жюри — 13 ведущих ученых из 11 стран. За всё время жюри рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, ведущих перспективные исследования в области зеленой химии.
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