Москва, 26 сентября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Группу от Минпросвещения России направит названное ведомство в Ижевск, где произошла стрельба в школе №88, по поручению министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба российского Минпросвещения.

Edu.gov.ru Сергей Кравцов

«По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова в регион оперативно направлена группа от федерального министерства. Министр образования и науки Удмуртской Республики уже находится на месте происшествия. Работа ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными органами», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что преступник, напавший на школьников и Ижевске, был вооружен переделанными двумя травматическими пистолетами.