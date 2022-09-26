Анкара, , 11:58 — REGNUM Турция не будет признавать итоги референдумов в республиках Донбасса и на территории освобождённых регионов бывш. УССР. Об этом 26 сентября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

Он прокомментировал проведение референдума в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам дипломата, Турция не признает итогов голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, экзитпол в Запорожской области показал, что подавляющее число проголосовавших поддерживают воссоединение региона с Россией.