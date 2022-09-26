Сочи, Краснодарский край, 26 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Только при условии уважения Белоруссия будет разговаривать с Западом, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 26 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, он уже трижды говорил странам Запада, что будущее возможно только вместе с Белоруссией и Россией. У России есть всё, что нужно этим странам, а у них есть технологии и прочее, что может купить Белоруссия.

«Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас, к тем мы открыты. Но унижения никто не потерпит», — подчеркнул белорусский лидер.

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