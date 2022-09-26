Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Трагедия в ижевской школе, где 26 сентября в результате стрельбы злоумышленника погибли девять человек, это типичная мятежвойна, считает журналист ВГТРК Андрей Медведев. В своем телеграмм-канале он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Да, Ижевск — это типичная мятежвойна, по Евгению Месснеру. Собственно, мы об этом писали давно. <Киев> готовится к многомерной войне. Точнее так: западные инструкторы готовили <его> к войне такого типа, где нет фронта и тыла. Именно это важнее всего понимать, говоря о тактике и стратегии НАТО и <киевских террористов> как политического инструмента.

В прежних войнах важным почиталось завоевание территории. Впредь важнейшим будет почитаться завоевание душ во враждующем государстве. В минувшую войну линия фронта, разделяющая врагов, была расплывчатой там, где партизаны в тылах той или иной стороны стирали ее.

В будущей войне воевать будут не на линии, а на всей поверхности территорий обоих противников, потому что позади окружного фронта возникнут фронты политический, социальный, экономический; воевать будут не на двумерной поверхности, как встарь, не в трехмерном пространстве, как было с момента нарождения военной авиации, а в четырехмерном, психика воюющих народов является четвертым измерением.

Воюющая сторона будет на территории другой стороны создавая поддерживать партизанское движение, будет идейно и материально, пропагандно и финансово поддерживать там оппозиционные и пораженческие партии, будет всеми способами питать там непослушание, вредительство, диверсию и террор, создавая там мятеж».

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, напавший на школу в Ижевске, был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, он покончил с собой, его личность устанавливается.

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