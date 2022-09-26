Ярославль, 26 сентября 2022, 11:56 — REGNUM В Ярославле планируется ликвидация троллейбусного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.
По словам депутата, указывающую на это информацию он получил от сотрудников АО «Яргорэлектротранс».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти планируют привлечь концессионера для модернизации трамвайного движения. Сейчас городское АО «Яргорэлектротранс» занимается обслуживанием и трамвайных, и троллейбусных маршрутов. О судьбе троллейбуса ничего не говорилось.
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