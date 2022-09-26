Ярославль, 26 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ярославле планируется ликвидация троллейбусного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

Троллейбус в Ярославле

По словам депутата, указывающую на это информацию он получил от сотрудников АО «Яргорэлектротранс».

«Как мне рассказали, дано задание по оценке всех троллейбусов и трамвайных рельсов, которые находятся на балансе. Сами сотрудники считают, что готовится продажа троллейбусов и ликвидация троллейбусного движения. С рельсами всё понятно — планируется их замена в рамках концессии. Очевидно, что троллейбусы концессионеру не нужны в нагрузку. Я думаю, что троллейбуса в Ярославле не будет. Так произошло в Твери», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Байло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные власти планируют привлечь концессионера для модернизации трамвайного движения. Сейчас городское АО «Яргорэлектротранс» занимается обслуживанием и трамвайных, и троллейбусных маршрутов. О судьбе троллейбуса ничего не говорилось.