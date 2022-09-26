Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Референдумы по воссоединению с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, которые проходят с 23 по 27 сентября, обновят политическую элиту России. В этом уверен научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Когда мы говорим о том, что политическая элита России может измениться ввиду притока новых политиков, новых центров принятия решений, новых регионов, то мы подчеркиваем, что изменения будут происходить в рамках той самой модели, которая не была утрачена с 1991 года. Мы уже видим приход политиков из Донбасса в Россию. В результате воссоединения с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей мы получим обновление политической элиты, новый свежий взгляд на развитие страны. Мы получим новый импульс, новый приток патриотически настроенных политиков, выступающих за Русский мир и евразийскую интеграцию. Безусловно, это усилит нашу политическую систему, преумножит плюрализм мнений», — уверен собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках о воссоединении с Россией признаны состоявшимися, поскольку в них проголосовали более 50% избирателей.