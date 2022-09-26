Ижевск, 26 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. По факту стрельбы в ижевской школе возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом, а также по статье о незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По предварительным данным, жертвами нападения стали два охранника, двое учителей, а также пять школьников — всего девять человек.

«Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву», — подчеркнули в СК РФ.

В настоящее время устанавливается личность нападавшего, документов при мужчине не обнаружено.

На место происшествия выехали специалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на школу №88 в Ижевске произошло утром 26 сентября во время уроков. Ранее региональное управление МВД сообщало, что в результате нападения погибли шесть человек, около 20 — пострадали.

Читайте также: В МВД назвали число погибших и раненых в ижевской школе