Москва, , 11:56 — REGNUM Кроме работников IT-сферы, связи, СМИ, оборонной промышленности, банковского финансового сектора уточняющие списки не подпадающих под мобилизацию запросили и другие отрасли в России, пишет 26 сентября «Коммерсант».

Призывники. Москва. ВС РФ mil.ru

Так, запросили бронь для своих специалистов производители электроники, фармацевтических компаний, угольные предприятия, Несколько крупных угольных предприятий оставили на рабочих местах около трети особо ценных работников, получивших повестки.

Также просят отсрочки авиадиспетчеры, пилоты, моряки и шахтёры. При этом разработчиков игр, не получивших бронь, компании спешно эвакуируют из страны, выкупая чартерные рейсы. Отмечается, что разработчики игр не попадают под категорию IT-специалисты.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России к частичной мобилизации не привлекут IT- специалистов, российских операторов связи, представителей СМИ и финансовых организаций.

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