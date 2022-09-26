Москва, , 11:55 — REGNUM Для создания в России условий внутренней конкуренции предприятий малого и среднего бизнеса необходимо провести технологическую модернизацию производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября заявил главный научный сотрудник института финансово-промышленной политики департамента корпоративных финансов и корпоративного управления факультета «Экономика и бизнес» финуниверситета при правительстве РФ Юрий Богачев. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что отсутствие конкуренции из-за рубежа следует скомпенсировать внутренней конкуренцией.

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«Кроме того, важнейшей задачей правительства РФ является создание условий для высокого уровня спроса на продукцию промышленности, — сказал Богачев. – Это возможно в том случае, если уровень материального благополучия населения позволяет обеспечивать такой спрос на продукцию российских производителей. Вторым необходимым условием является наличие рентабельного производства, которое обеспечивает предложением такой спрос».

Между тем, по словам Богачева, в России из 40 000 предприятий машиностроения только 2000 (5%) предприятий в состоянии осуществлять серийное производство на технологическом уровне, соответствующем мировому.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник института финансово-промышленной политики финуниверситета при правительстве РФ Павел Трифонов рассказал, что развитию внутренней конкуренции в России мешают низкий уровень дохода населения, низкий технологический уровень отечественного производства, санкционное давление на экономику, неэффективные финансовые механизмы, то есть завышенные ставки по кредитам.

По словам Богачева, для создания условий внутренней конкуренции предприятий малого и среднего бизнеса необходимы крупные инвестиции, которые должны выделяться под очень низкий уровень процентной ставки.

«С другой стороны, необходимо формировать механизмы приобретения технологий и оборудования на мировом рынке с учетом санкций. Эти процессы возможно осуществлять только с дружественными странами при финансовом обеспечении соответствующих операций в национальных валютах», — сказал Богачев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что для развития в РФ внутренней конкуренции следует внести ужесточающие правила в антимонопольное законодательство.

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