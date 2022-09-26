Оренбург, 26 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В школах Оренбургской области после трагического события в ижевской школе усиливают меры безопасности, сообщили в региональном минобре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

В ведомстве отметили, что во всех образовательных организациях региона проводят инструктажи с учителями, педагогами и персоналом по безопасности. Усилен контрольно-пропускной режим.

Напомним, 26 сентября в школе Ижевска неизвестный отрыл стрельбу. По предварительным данным, погибли шесть человек.