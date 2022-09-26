Рязань, 26 сентября 2022, 12:03 — REGNUM Сформирован состав нового правительства Рязанской области, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Здание правительства Рязанской области
Здание правительства Рязанской области
(сс) Максим Шанин

На официальном сайте правительства региона обновили данные. Вице-губернатором — первым заместителем председателя правительства области стал Артём Бранов, который будет курировать деятельность финансового, строительного, транспортного блоков, а также ТЭК и ЖКХ.

Первый зампред Анна Рослякова продолжит вести вопросы местного самоуправления, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, информационной политики, предупреждения и ликвидации ЧС и ряд других. Кроме того, под её руководство переходит региональное министерство природопользования.

Заместителями председателя назначены Артём Никитин (отвечает за инвестиционное развитие, туризм, цифровизация и спорт) и Юлия Швакова (экономические и имущественные вопросы, промышленная и тарифная политика).

«Заместители по сельскому хозяйству и по социальной сфере пока не назначены. Проводится тестирование и собеседование кандидатов. Как ранее говорил, каждый зампред будет курировать конкретные отрасли и нести персональную ответственность за их развитие», — отметил 24 сентября в социальных сетях губернатор Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного губернатора прошла 21 сентября, после чего правительство региона ушло в отставку.