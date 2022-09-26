Рязань, , 12:03 — REGNUM Сформирован состав нового правительства Рязанской области, сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Здание правительства Рязанской области (сс) Максим Шанин

На официальном сайте правительства региона обновили данные. Вице-губернатором — первым заместителем председателя правительства области стал Артём Бранов, который будет курировать деятельность финансового, строительного, транспортного блоков, а также ТЭК и ЖКХ.

Первый зампред Анна Рослякова продолжит вести вопросы местного самоуправления, взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, информационной политики, предупреждения и ликвидации ЧС и ряд других. Кроме того, под её руководство переходит региональное министерство природопользования.

Заместителями председателя назначены Артём Никитин (отвечает за инвестиционное развитие, туризм, цифровизация и спорт) и Юлия Швакова (экономические и имущественные вопросы, промышленная и тарифная политика).

«Заместители по сельскому хозяйству и по социальной сфере пока не назначены. Проводится тестирование и собеседование кандидатов. Как ранее говорил, каждый зампред будет курировать конкретные отрасли и нести персональную ответственность за их развитие», — отметил 24 сентября в социальных сетях губернатор Павел Малков.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация избранного губернатора прошла 21 сентября, после чего правительство региона ушло в отставку.