Ставрополь, , 11:53 — REGNUM В Ставропольском крае проводили первые группы призванных на военную службу в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Колонны автобусов в сопровождении полицейских машин провожали жители Ставрополя, Кисловодска, Изобильного, Невинномысска, Минеральных Вод, Предгорного, Шпаковского, Кочубеевского и других округов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

Тысячи человек пришли пожелать удачи и скорейшего возвращения домой своим землякам. Фото и видеокадры проводов мобилизованных по призыву резервистов выложили руководители муниципалитетов на страницах мессенджеров. Их опубликовали также сами призванные. Из окон автобусов они видели, как тысячи жителей Ставрополья, выстроившись на многие километры вдоль дорог с флагами России, провожали их сигналами автомобилей.

«В Шпаковском муниципальном округе проходит частичная мобилизация. Провожаем наших мужчин на защиту Отечества. Знаем, что не подведёте. Силы духа вам, здоровья и стойкости. Не переживайте за близких, поможем и поддержим. Возвращайтесь с победой! Вас ждут дома», — написал глава Шпаковского округа Игорь Серов.

«Работайте братья! И пусть это увидят не только наши враги, но и те крысы и трусы которые побежали кто в Грузию, кто в Турцию, кто в Казахстан и другие норы. От исполнения воинского долга можно спрятаться, от себя не спрятаться. Слава российским войнам!» — прокомментировал один из подписчиков телеграм-канала главы Невинномысска Михаила Миненкова.

«Возвращайтесь с Победой живыми и невредимыми! Кисловодск всегда с вами и молится за вас! Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — написал мэр Кисловодска Евгений Моисеев, опубликовавший видеокадры с проводов земляков.

«Проводил земляков, которые сегодня отправились в военную часть на специальную подготовку. Это очень смелые и сильные мужчины, которых с нетерпением будут ждать не только их родные и близкие, но все жители нашего города. Пожал руки и пожелал удачи. Возвращайтесь живыми!» — такими словами сопроводил видеокадры отправки резервистов со Ставрополья мэр города Иван Ульянченко.