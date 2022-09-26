Донецк, 26 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны киевских карателей ранена женщина, сообщает 26 сентября штаб территориальной обороны ДНР.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

«По уточненным данным, при обстреле ВФУ пр-та Ленина в Горловке также ранена женщина 1987 года рождения, мама двоих пострадавших детей», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, двое детей пострадали в результате обстрела территории Горловки Донецкой Народной Республики.

Читайте также: В Горловке при обстреле пострадали двое детей