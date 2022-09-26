София, , 11:50 — REGNUM Экстренное заседание Совета национальной безопасности Болгарии будет созвано в четверг, 29 сентября. Об этом со ссылкой на заявление действующего болгарского премьер-министра Гылыба Донева пишет софийская газета «24 часа».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Донева, на повестке дня заседания структуры — ситуация на территории бывшей УССР и укрепление обороноспособности болгарского государства.

«Эти два вопроса напрямую не связны между собой, однако именно сейчас назрела необходимость их обсуждения», — отметил, в частности, он.

Глава кабмина Болгарии также предположил, что на заседании Совбеза будут рассмотрены перспективы увеличения личного состава международного контингента НАТО, расположенного на болгарских военных базах.

Напомним, ранее представители технического правительства Болгарии высказались за введение чрезвычайных мер по модернизации армии и флота государства, а также выделение дополнительных средств на привлечение в оборонные структуры добровольцев из числа местных жителей.