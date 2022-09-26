Ярославль, 26 сентября 2022, 12:07 — REGNUM Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело проживающей в посёлке Ивняки Ярославской области Светланы Ясабаш, которую с 2019 года пытаются выселить из построенного ей дома. Об этом сообщает приёмная председателя Следственного комитета России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд по иску прокуратуры прекратил право собственности на дом и земельный участок женщины в 2019 году. Суд посчитал, что предыдущий собственник получил землю незаконно, якобы под фермерское хозяйство, а потом оформил в землю в собственность, предоставив документы на несуществующий дом.
Сейчас женщина с двумя детьми продолжает жить в спорном доме, однако боится, что в любой момент её могут оттуда выгнать, а само здание снести. Доклад по текущей ситуации для Александра Бастрыкина готовит и. о. руководителя Следственного управления Следственного Комитета России по Ярославской области Марк Харламов, а Светлана Ясабаш продолжает попытки оспорить судебные решения — сейчас она готовит апелляцию на решение областного суда в кассационный.
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