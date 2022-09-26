Ярославль, 26 сентября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело проживающей в посёлке Ивняки Ярославской области Светланы Ясабаш, которую с 2019 года пытаются выселить из построенного ей дома. Об этом сообщает приёмная председателя Следственного комитета России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России жительница Ярославской области сообщила о не согласии с порядком и результатами рассмотрения своего заявления о нарушении ее жилищных прав в региональном следственном управлении. По словам заявительницы, суд признал самовольной постройкой её единственное жилье, приобретенное по договору купли-продажи, в котором она проживает вместе с двумя детьми более двух лет. Женщина связывает принятие судом решения не в ее пользу с фальсификацией истцом — владельцем соседнего земельного участка — документов, которые он представил суду», — сообщает приёмная председателя СК России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд по иску прокуратуры прекратил право собственности на дом и земельный участок женщины в 2019 году. Суд посчитал, что предыдущий собственник получил землю незаконно, якобы под фермерское хозяйство, а потом оформил в землю в собственность, предоставив документы на несуществующий дом.

Сейчас женщина с двумя детьми продолжает жить в спорном доме, однако боится, что в любой момент её могут оттуда выгнать, а само здание снести. Доклад по текущей ситуации для Александра Бастрыкина готовит и. о. руководителя Следственного управления Следственного Комитета России по Ярославской области Марк Харламов, а Светлана Ясабаш продолжает попытки оспорить судебные решения — сейчас она готовит апелляцию на решение областного суда в кассационный.