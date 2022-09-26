Кишинёв, , 11:50 — REGNUM Начало ядерной войны маловероятно, но этого нельзя исключать. С таким заявлением 26 сентября выступила на брифинге президент Молдавии Майя Санду.

Майя Санду President.gov.ua

«Прошу граждан внимательно следить за сообщениями генинспектората чрезвычайных ситуация в отношении этой темы», — сказала Санду.

Она поручила правительству проверить, насколько в учреждениях готовы преодолевать последствия возможных ядерных катастроф. Президент также потребовала начать кампанию по информированию населения по данному вопросу.