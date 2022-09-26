Москва, , 11:50 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин опроверг информацию о своём уходе из национальной команды. Об этом 26 сентября сообщает «Р-спорт».

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

Ранее в СМИ и Telegram-каналах сообщалось, что Карпин не планирует продлевать контракт со сборной и хочет сконцентрироваться на клубном футболе.

«Это не ко мне вопросы, а к Telegram-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», — сказал Карпин.

Напомним, 24 сентября сборная России по футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче со счётом 2:1.

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