Москва, 26 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В центральный аппарат Следственного комитета России передано по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование уголовного дела о стрельбе в школе №88 города Ижевска. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

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«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина уголовное дело о стрельбе на территории учебного заведения в городе Ижевске Удмуртской Республики передано для расследования в Главное следственное управление СК России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Следственное управление СК РФ по Удмуртской Республике возбудило по этому факту уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

Кроме того, уточняется, что, согласно предварительным данным, в результате нападения погибли девять человек, включая двух охранников, двух учителей и пятерых учащихся школы, также есть раненые.

При этом отмечается, что устроивший стрельбу покончил с собой, данные по погибшим и раненым уточняются.

«По поручению главы ведомства криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России в настоящее время выехали на место происшествия для фиксации следов совершенного преступления. Следователями СК России будут установлены обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в школах Перми усиливают меры безопасности после трагического события в Ижевске.