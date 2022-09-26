Владивосток, , 11:48 — REGNUM Лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная обратилась к женщинам — рассказала как воспринимать частичную мобилизацию.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Дорогие мои подруги! Разделяю ваши волнения по всему происходящему в Донбассе и по объявленной частичной мобилизации. Думаю, что биение собственного сердца услышали мы все, пока президент выступал. Да, такие тяжелые события выпали на наше поколение и на судьбы членов наших семей.

Первый вопрос вслух: «Что делать?». Наверное, успокоить в первую очередь саму себя, не поддаваться панике, мы же всегда себя считали сильными и даже сильнее своих мужей?! Наверное, надо понять, что сейчас активизируются силы, готовые внести раскол и шатания среди нас и в обществе с призывами выходить на улицу и подписывать петиции разного толка. Наверное, надо проявить материнскую мудрость и, наконец — то, здраво понять, что за нас с вами, за наших родных и близких, за землю нашу добровольцы и пошли на СВО семь месяцев назад. Это они каждый день на боевом посту не дают прорваться в глубь России. Так было всегда: мужчины — воины от рождения, женщины — хранительницы семьи! Разве мы думали, что это коснется нас? Коснулось. Милые мои, главное — НЕ ДРОГНУТЬ перед обстоятельствами! Сама плачу, но сжимаю кулаки», — призвала Татьяна Заболотная в группе «Матери России» ВКонтакте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхней Пышме Свердловской области призванных по частичной мобилизации граждан приветствовали аплодисментами и криками «Ура!».