Санкт-Петербург, 26 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. На заседании комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по градостроительству, земельным и имущественным вопросам одобрили предложение губернатора города Александра Беглова о приостановке ряда ключевых положений регионального закона о реновации. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе городского парламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Также в парламенте утвердили состав Общественного штаба по вопросам реновации. Помимо тех, кого отобрали в ходе онлайн-голосования, в него вошли и представители Общественной палаты Санкт-Петербурга, городского правительства и парламента, а также лидеры общественного мнения.

Напомним, что из-за недовольства законом о реновации в Петербурге губернатор предложил приостановить действие некоторых положений. В случае принятия этой инициативы реновацию в Петербурге отложат до начала 2024 года. К этому времени в закон должны быть внесены существенные изменения, учитывающие обеспокоенность жителей Петербурга.