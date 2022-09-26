Лондон, 26 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Британский институт кино (BFI) представил 10-летний план, направленный на поддержку «кино и движущихся изображений», к которым руководство организации отнесло и видеоигры. Об этом 26 сентября сообщает портал Eurogamer.

Chineseindc.com Видеоигры

Инициатива получила название Screen Culture 2033 («Культура экрана 2033»), её авторы заявили, что намерены «пропагандировать ценность всей широты экранной культуры, включая видеоигры и интерактивные произведения». Они описали эту культуру как «молодую, динамичную и развивающуюся», отметив, что она представляет собой «широкий экранный ландшафт», в который включены «кино, телевидение, цифровые медиа, дополненная реальность и видеоигры».

Напомним, Британский институт кино был основан в 1933 году как частная киностудия, впоследствии превратившаяся в некоммерческую организацию, занимающуюся популяризацией киноискусства. В 1983-м BFI перешёл под контроль государства.