Симферополь, 26 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в школе №88 Ижевска утром 26 сентября.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

«От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы разделяем вашу боль и скорбь», — написал в телеграм-канале глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в результате нападения на школу в Ижевске погибли девять человек, в том числе двое охранников и двое учителей, а также пятеро школьников. Нападавший покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.