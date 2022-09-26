Новокузнецк, Кемеровская область, 26 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области приходят в военкоматы для частичной мобилизации. Среди них есть и те, кто захотел служить добровольно. Один из них — житель Новокузнецка Исмаил Рахимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«В военкомат решил добровольно пойти. По телевизору увидел, что сейчас набирают, есть возможность вступить в ряды. Я в армии служил срочную и хотел бы ещё. Мне нравится военная служба», — рассказал Рахимов.

Отметим, что теперь ему предстоит пройти дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом.

«Получил повестку. Никогда не прятался от этого. Будем защищать интересы Российской Федерации, народа Донбасса. Призываю вас к этому же, товарищи», — рассказал житель Тисульского муниципального округа Кемеровской области Роман Добрыгин.

«Родина-мать зовёт, значит мы должны там быть. Потому что если мы их сейчас не угомоним, тогда они доберутся до нас», — подчеркнул Михаил Никонов из Таштагольского района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Кемеровской области назвали фейком данные о мобилизации в Тюменево.