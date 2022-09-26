Тосно, Ленинградская область, 26 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. По уголовному делу о гибели двух человек в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Ленинградской области задержали водителя грузовика, сообщили 26 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба Упрдор СЗФО Смертельное ДТП на трассе М-10 «Россия»

Смертельное ДТП произошло 25 сентября в 18:07 мск на 658 км автодороги М-10 «Россия» в Ленинградской области в Тосно. По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика Volvo FH с полуприцепом, двигаясь со стороны Москвы в сторону Петербурга, пошел на разворот из крайней правой полосы через технологический разрыв, в нарушение требования дорожной разметки. Таким образом он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-2111», под управлением 55-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2111» и его пассажир, 33-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

Вскоре по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель автомобиля Volvo задержан на основании ст. 91 УПК РФ.