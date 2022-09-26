Кострома, , 11:58 — REGNUM В Костромское областное отделение Общероссийского народного фронта поступило 19 обращений от костромичей, считающих, что их мобилизовали по ошибке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ОНФ. Люди пишут, звонят и приходят в штаб лично.

Оружие Наталья Диева

«Основная претензия — возраст. Старше 40 лет призывают людей. Была жалоба от студента-вечерника, которому хотят вручить повестку, от медсестры, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Она тоже получила повестку», — пояснили в пресс-службе.

Все обращения, поступившие общественникам, будут переданы в специально созданный штаб по мобилизации при губернаторе.

«Мы будем просить штаб оперативно рассмотреть каждый случай, счёт идёт на дни», — добавили в ОНФ. В аппарат уполномоченного по правам человека в Костромской области по данным на утро 26 сентября ни одного подобного обращения не поступило.

Ранее работой по мобилизации в районах остался недоволен глава региона. Сергей Ситников отметил, что на службу забирают слишком большое количество работников «системообразующих предприятий», что может привести к перебоям в их работе.

«Необходимо соблюсти баланс безусловного выполнения всех военных задач, которые решает государство, и стабильной работы экономики и социальной сферы региона. Вынужден отметить, что есть случаи крайне халатного отношения кадровых служб некоторых организаций и предприятий к вопросам мобилизационного бронирования. Теперь эти проблемы приходится оперативно решать органам власти и комиссариатам, чтобы не допустить сбоев в работе системообразующих предприятий»

Отметим, что центры содействия гражданам, ошибочно призванным на службу, действуют на базе всех региональных отделений ОНФ России. В Костроме обращения принимаются по адресу улица Советская, 47, офис 7, телефону 8(4942) 49-60-27, группах в социальных сетях.

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