Костромичи жалуются общественникам на ошибочную мобилизацию
Кострома, 26 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Костромское областное отделение Общероссийского народного фронта поступило 19 обращений от костромичей, считающих, что их мобилизовали по ошибке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ОНФ. Люди пишут, звонят и приходят в штаб лично.
Все обращения, поступившие общественникам, будут переданы в специально созданный штаб по мобилизации при губернаторе.
Ранее работой по мобилизации в районах остался недоволен глава региона. Сергей Ситников отметил, что на службу забирают слишком большое количество работников «системообразующих предприятий», что может привести к перебоям в их работе.
Отметим, что центры содействия гражданам, ошибочно призванным на службу, действуют на базе всех региональных отделений ОНФ России. В Костроме обращения принимаются по адресу улица Советская, 47, офис 7, телефону 8(4942) 49-60-27, группах в социальных сетях.