Лондон, 26 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Теневой канцлер казначейства Великобритании, член Лейбористской партии Рэйчел Ривз заявила, что правительство «раздуло пламя», которое привело к падению фунта стерлингов до исторического минимума по отношению к доллару, как сообщает Financial Times.

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Стерлинг потерял почти 5%, опустившись до отметки $1,035, после того как канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг представил программу снижения налогов и пообещал ее продолжить.

Канцлер «раздул пламя, предположив» дальнейшее «нефинансируемое сокращение налогов», сказала Ривз, которая также была экономистом Банка Англии.

По словам Ривз, рост процентных ставок увеличивает стоимость обслуживания государственного долга и ухудшает финансовое положение для домохозяйств. Банк Англии будет «очень нервничать» из-за падения стерлинга, предсказала она.

«Премьер-министр и канцлер похожи на двух азартных игроков в казино, которые пытаются отыграться после проигрыша, — сказала она в интервью Radio 4. — Они играют не на свои деньги, они играют на все наши деньги. Я говорю, что это безответственно, безрассудно, а также вопиюще несправедливо».

Находящаяся в оппозиции Лейбористская партия пообещала отменить некоторые объявленные 23 сентября налоговые сокращения, но сохранить сокращение базового подоходного налога с 20 пенсов до 19 пенсов.