Пермь, 26 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В школах Перми усиливают меры безопасности после трагического события в Ижевске, сообщили в пресс-службе администрации столицы Прикамья.

Охрана

«Сопереживаем детям, коллегам и родителям школы N88 в Ижевске. Этот случай требует от нас не снимать особое внимание безопасности! Прошу директоров учебных учреждений совместно с охранными предприятиями усилить меры безопасности, взять под личный контроль выполнение мер безопасности, сохранять эмоциональную стабильность работы коллективов», — сказала начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

Напомним, в Перми ученикам второй смены разрешили не приходить в школу. Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в школе Ижевска неизвестный начал расстреливать детей и персонал.