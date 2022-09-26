Вена, , 11:45 — REGNUM Положения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС об угрозе со стороны России несостоятельны. Этот документ является постыдным, построенным на лжи. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Её [резолюцию] трудно охарактеризовать иначе, поскольку около половины её содержания основано на ложных посылах, не имеющих ничего общего с действительностью», — указал в беседе с ТАСС дипломат.

Он подчеркнул, что резолюция полностью обходит стороной главную проблему, связанную с систематическими обстрелами ЗАЭС со стороны киевских боевиков, «чреватыми риском масштабной ядерной аварии», о чём в документе даже не упоминается.

Ульянов подчеркнул, что российская сторона никогда не предпринимала в отношении станции агрессивных действий. Он напомнил, что в текст резолюции включены несколько призывов к России «остановить непрекращающиеся насильственные действия» в отношении ядерных установок на территории б. УССР.

«На наши неоднократно заданные в ходе заседания Совета управляющих вопросы, о каких насильственных действиях идёт речь, ни соавторы резолюции, ни голосовавшие за неё страны ответить так и не смогли. Причины очевидны: никаких насильственных действий в отношении ЗАЭС российская сторона не предпринимала», — констатировал российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Минобороны России сообщили об очередных обстрелах артиллерией ВСУ жилых кварталов Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Один из снарядов попал в водоканал рядом с атомной электростанцией. Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе. Все беспилотные летательные аппараты ВСУ были сбиты за пределами территории АЭС.

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