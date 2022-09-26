Вена, 26 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Положения резолюции Совета управляющих МАГАТЭ по Запорожской АЭС об угрозе со стороны России несостоятельны. Этот документ является постыдным, построенным на лжи. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Её [резолюцию] трудно охарактеризовать иначе, поскольку около половины её содержания основано на ложных посылах, не имеющих ничего общего с действительностью», — указал в беседе с ТАСС дипломат.

Он подчеркнул, что резолюция полностью обходит стороной главную проблему, связанную с систематическими обстрелами ЗАЭС со стороны киевских боевиков, «чреватыми риском масштабной ядерной аварии», о чём в документе даже не упоминается.

Ульянов подчеркнул, что российская сторона никогда не предпринимала в отношении станции агрессивных действий. Он напомнил, что в текст резолюции включены несколько призывов к России «остановить непрекращающиеся насильственные действия» в отношении ядерных установок на территории б. УССР.

«На наши неоднократно заданные в ходе заседания Совета управляющих вопросы, о каких насильственных действиях идёт речь, ни соавторы резолюции, ни голосовавшие за неё страны ответить так и не смогли. Причины очевидны: никаких насильственных действий в отношении ЗАЭС российская сторона не предпринимала», — констатировал российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Минобороны России сообщили об очередных обстрелах артиллерией ВСУ жилых кварталов Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Один из снарядов попал в водоканал рядом с атомной электростанцией. Кроме того, предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе. Все беспилотные летательные аппараты ВСУ были сбиты за пределами территории АЭС.

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