Тбилиси, 26 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Все таможенные посты на границе Грузии перешли на особый режим работы из-за роста потока грузового транспорта. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Службы доходов минфина республики.

Sputnik Верхний Ларс

«Увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля 24 часа в сутки», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что прохождение грузовиков через таможенные посты «Казбеги» — «Верхний Ларс» затягиваются из-за российской стороны. Отмечается, что служба доходов постоянно держит связь с таможнями соседних государств.

Напомним, ранее в МВД Северной Осетии сообщили о сильном росте потока легковых машин в направлении Грузии. Перед таможенным пунктом скопилась многокилометровая очередь.