Пермь, 26 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В школах Перми 26 сентября ученикам, чьи занятия приходятся на ворую смену, разрешили не приходить в школу. Причиной стало ЧП в Ижевске, сообщили в пресс-службе мэрии.

Lisa Roe Стрельба

«Уроки второй смены сохраняем, если семья решит оставить ребёнка дома, относимся с пониманием», — сказала начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ижевске 26 сентября неизвестный открыл стрельбу в школе. Он ворвался в класс во время уроков. Есть погибшие и раненые.

Напомним, в Перми в 2018 году совершено вооруженное нападение на школу. Подростки с ножами напали на детей начального звена и педагога. Обошлось без погибших. В сентябре 2021 года студент открыл стрельбу на территории университета. Тогда погибли шесть человек. Десятки получили травмы и ранения. Сейчас идет суд.