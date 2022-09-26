Сочи, Краснодарский край, , 11:40 — REGNUM Страны Запада должны относиться к России с уважением. Об этом 26 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

Владимир Путин Kremlin.ru

«С уважением к нам (РФ) относиться», — сказал глава Российского государства, комментируя слова белорусского лидера о том, что Минск не собирается говорить с Западом без уважения со стороны последнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры.