Лион, Франция, , 11:39 — REGNUM Ресторан в Лионе побил рекорд по приготовлению самого большого буррито во Франции, приготовив блюдо длиной 25 метров, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для этого необычного блюда потребовалось 250 лепешек, 40 кг куриного филе и 60 кг соуса. Команды ресторана работали над достижением рекорда две недели.

Если ресторан в Лионе стал рекордсменом по самому большому буррито во Франции, ресторану все равно потребуется немного терпения и практики, прежде чем побить мировой рекорд.

Напомним, в 2010 году самый большой буррито в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса в Ла-Пасе, Мексика. Блюдо имело длину 2,4 км и было сделано из одной лепешки весом почти две тонны.