Лион, Франция, 26 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ресторан в Лионе побил рекорд по приготовлению самого большого буррито во Франции, приготовив блюдо длиной 25 метров, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Для этого необычного блюда потребовалось 250 лепешек, 40 кг куриного филе и 60 кг соуса. Команды ресторана работали над достижением рекорда две недели.

Если ресторан в Лионе стал рекордсменом по самому большому буррито во Франции, ресторану все равно потребуется немного терпения и практики, прежде чем побить мировой рекорд.

Напомним, в 2010 году самый большой буррито в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса в Ла-Пасе, Мексика. Блюдо имело длину 2,4 км и было сделано из одной лепешки весом почти две тонны.