Чебоксары, , 11:39 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время сохранится тёплая погода, затем прогнозируются ливни и резкое похолодание. Первый снег в республике может выпасть 10 октября. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дождь Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, ближайшие три дня, 26 — 28 сентября, в республике средняя температура составит +9 градусов, при этом 27 сентября прогнозируется солнечная и сухая погода.

Тёплую погоду сменит похолодание. Южный циклон принесёт ливни, температура снизится до +5…+10 градусов, при этом ощущаемая температура составит — 2…-7 градусов мороза. За трое суток в Чебоксарах может около 40% месячной нормы осадков.

1 — 2 октября погода начнёт улучшаться и потеплеет до +10…+15 градусов, при этом порывы ветра останутся сильными. Первый снег прогнозируется 10 — 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM , 26 сентября в Чебоксарах начался отопительный сезон. Тепло начали подавать на объекты социальной инфраструктуры: уже отапливаются 50 школ (74% от общего числа) и 139 детских садов (88%).