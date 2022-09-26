Тэджон, Южная Корея, , 11:40 — REGNUM Число жертв при пожаре в торговом центре в южнокорейском городе Тэджон увеличилось до четырех человек, ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Пожар Pixabay.com

Напомним, что пожар в торговом центре Тэджона вспыхнул около 07:45 по местному времени. Предполагается, что возгорание произошло на подземной парковке.

Известно, что пожар вспыхнул до начала работы торгового центра, поэтому покупателей в магазине не было. Однако из близлежащих домов было эвакуировано 110 человек.

Для тушения пожара были привлечены 126 человек и 40 единиц пожарной техники.

В настоящее время пожарные устанавливают точную причину возгорания.

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