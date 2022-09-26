Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM Уровень конфронтации в мире достиг небывалой высоты, нельзя исключать и планетарную войну. Об этом 26 сентября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей (сс) MFA Bulgaria

«Мы должны задуматься о том, что происходит. Уровень конфронтации достиг небывалой высоты, и это губительно для планеты», — цитирует Макея РИА Новости.

По его словам, если так дальше будет продолжаться, то нельзя исключать и планетарную войну.

Он отметил, что в дискуссиях на Генассамблее ООН нет чёткой нацеленности на то, чтобы определить приоритеты деятельности ООН и отдельных стран. В первую очередь там сыплются упрёки в адрес России.

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