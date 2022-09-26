Саратов, , 11:43 — REGNUM Программа достройки проблемных домов стартовала в Саратове. Квартиры в них выделят детям-сиротам, сообщил 26 сентября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Так, в поселке Комсомольский по двум домам застройщик не выполнил обязательства перед обманутыми дольщиками. Удалось добиться компенсаций, недостроенные объекты освободили от обязательств. В каждом из обоих переданных для достройки домов детям-сиротам выделят по 36 квартир. Жилье обещают ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Также в проекте участвуют два долгостроя на пятом Динамовском проезде и в поселке Юбилейном. Их достроят в следующем году.

Губернатор заявил о намерении после соответствующих процедур приобретать жилье в долгостроях для детей-сирот, многодетных семей и людей с хроническими заболеваниями.

«В областном центре порядка 20 таких недостроев в разной степени готовности. Их нужно освободить от прав третьих лиц, выплачивая компенсации или предоставляя квартиры», — добавил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области порядка 5,3 тыс. детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей ожидают предоставления жилья. Ежегодно в очередь встают до 400 человек.

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