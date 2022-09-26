Сочи, Краснодарский край, , 11:38 — REGNUM Мировые рынки нуждаются в удобрениях, поэтому недопуск белорусской продукции является крайне странным. Об этом заявил 26 сентября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он проводит встречу в Сочи с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

«К сожалению, до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции», — сказал Путин.

Он отметил, что «тем не менее это происходит».