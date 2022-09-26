Москва, , 11:38 — REGNUM На фоне трагедии в Ижевске (Удмуртия) в Госдуме призвали всех проявлять повышенную бдительность.

Сергей Неверов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Совершенно жуткая трагедия в Ижевске! Уверен, что будет проведен детальный анализ произошедшего, но это, к сожалению, не сможет вернуть погибших», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») в телеграм-канале.

Он выразил глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родных и близких и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Причины этого кошмара еще предстоит установить компетентным органам, но я призываю всех проявлять повышенную бдительность», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе Ижевска (Удмуртия) погибли шесть человек, ещё 20 пострадали, заявили в МВД.

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