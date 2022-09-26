Томск, , 11:38 — REGNUM Военкоматы Томской области не всегда соблюдают порядок частичной мобилизации, утверждённый Генеральным штабом вооружённых сил России. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизованные в Томской области Администрация Томской области

Так, по его словам, повестки получили жители, не проходившие срочную службу и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту. В связи с этим глава региона обратился к военкому региона быть внимательным и вовремя исправлять допущенные ошибки.

«Поручаю главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций. Проверяйте каждое обращение, решайте каждую проблему», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на вокзале Томск-2 состоялись проводы первой группы мобилизованных граждан.

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