В Томской области вручали повестки не подлежащим мобилизации гражданам
Томск, 26 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Военкоматы Томской области не всегда соблюдают порядок частичной мобилизации, утверждённый Генеральным штабом вооружённых сил России. Об этом рассказал губернатор Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, по его словам, повестки получили жители, не проходившие срочную службу и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту. В связи с этим глава региона обратился к военкому региона быть внимательным и вовремя исправлять допущенные ошибки.
«Поручаю главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций. Проверяйте каждое обращение, решайте каждую проблему», — отметил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на вокзале Томск-2 состоялись проводы первой группы мобилизованных граждан.