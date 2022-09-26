Курск, , 11:34 — REGNUM Жители Курской области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, смогут заключить брак уже в день подачи заявления. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации Курской области.

Обручальные кольца pixabay.com

«Мобилизованным, чтобы заключить брак в кратчайшие сроки, необходимо предоставить документ установленной формы, выданный военным комиссариатом», — уточнили в комитете ЗАГС Курской области.

Как напомнили в комитете, в соответствии со статьей 11 Семейного кодекса Российской Федерации в исключительных случаях молодоженам не нужно ждать месяц после подачи документов.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России началась с 21 сентября. В войска планируется отправить около 300 тысяч человек, в том числе до трёх тысяч может быть отправлено из Курской области.